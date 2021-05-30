بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة مجهولة بطريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة مجهولة بطريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وكان اللواء ياسر نشات مدير امن الاسماعيلية تلقي اخطارا يفيد اصابة كلا من محمد إبرام السيد، 3 سنوات، محمد ممدوح جمعة، 23 عام، منار ممدوح جمعة، 25 عام، ابتسام يونس سالم، 28 عام، امل محمد جمعة سالم، 30 عام، السيد سليمان السيد، 27 عام، منصور السيد سليمان، 50 عام، إبرام السيد سليمان، 25 عام، في حادث إنقلاب سيارة مجهولة بطريق القصاصين الزراعي امام عزبة الرزوقية.



من جهته، وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الاسعاف بمحافظة الاسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين مستشفي القصاصين والمجمع الطبي.

