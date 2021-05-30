للمغتربين .. ارخص 5 سيارات موديل 2021 في الكويت |صور

يبحث الشباب المغتربين في دول الخليج عادة عن سيارة تلبي احتياجاتهم في حرية الحركة و الانتقال، إلا أن عامل السعر يشكل ركنا مهمًا داخل المعادلة الشرائية، حيث يفضل البعض اقتناء سيارة تحمل العديد من التجهيزات و لكن بسعر مناسب.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأرخص 5 سيارات موديل 2021 داخل الكويت.

1 – شيري اريزو 3 موديل 2021

تعمل السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 107 حصان، و 140 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 13 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة شيري اريزو 3 موديل 2021 قيمة قدرها 3000 دينار كويتي.

2 – سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

حصلت السيارة على محرك بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 85 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 113 نيوتن/متر، و يمكنها التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، في غضون 12.9 ثانية.

وتقدم السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 داخل الأسواق الكويتية بقيمة قدرها 2.950 دينار.

3 – كيا بيكانتو موديل 2021

زودت كيا بيكانتو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يبنج قوة 83 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 122 نيوتن/متر، ماصل بعلبة تروس أوتوماتيكي الأداء رباعية السرعات، مع سرعة قصوى تبلغ 161 كيلومتر/ساعة.

و يبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2021 داخل الأراضي الكويتية بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 3,600 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 4,200 دينار.

4 – ام جي 5 موديل 2021

تستمد ام جي 5 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 118 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، و سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، و بتلك القدرات تستطع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة ام جي 5 موديل 2021 داخل الكويت قيمة قدرها:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STD 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 3,099 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COM 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 3,899 دينار.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUX 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 4,399 دينار.

5 – فورد فيجو موديل 2021

تضم فورد فيجو موديل 2021 محرك بسعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

و يبلغ سعر السيارة فورد فيجو موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل AMBIENTE HB 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 4,000 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TREND HB 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 4,600 دينار.