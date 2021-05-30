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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عودة البطولات الجماعية بـ 3 أفلام.. "المحكمة" و"قصة حياة 200 جنيه" الأبرز.. وعودة هاني رمزي وإسعاد يونس للمشاركة الفنية

صدى البلد
  • ليلى علوى وآسر ياسين يخوضان التجربة في “قصة 200 جنيه” 
  • أحداثه في يوم واحد.. يسرا تلتقي سميحة أيوب بـ “ليلة العيد” 

 

يستعد عدد من المنتجين خلال الفترة القادمة لطرح أفلام تعتمد على البطولة الجماعية لبعض الفنانين خلال الفترة القادمة، حيث حققت تلك النوعية من الأعمال نجاحا كبيرا على المستوى الفنى والجماهيرى، كما أنها تعبر عن وعي الفنانين فى الموافقة على ظهور بشكل متساوٍ مع بعضهم البعض، حتى إن كانت مساحة الأدوار ليست كبيرة.

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الأعمال التى يقوم صناعها بتصويرها في الوقت الراهن.. 

 

قصة حياة الـ 200 جنيه  

 

أول تلك الأعمال التى يتم تصويرها حاليا، وتعتمد على البطولة الجماعية هو مسلسل قصة حياة الـ 200 جنيه، حيث يضم عددا كبيرا من الممثلين.

 

ويشارك فى بطولة العمل عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ونيللي كريم وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي، ليلى علوى أسر ياسين وأحمد داود. 

 

يأتي العمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركة "فيردي".

هانى رمزى : أغير جلدى فى فيلم "قصة حياة الـ 200 جنيه" ودورى تراجيدي

إيمان السيد تتعاون مع محمد امين فى فيلم المحكمة

 

المحكمة 

 

ثانى الأعمال التى تعتمد على البطولة الجماعية هو فيلم “ المحكمة” والذى تدور أحداثه حول العديد من الشخصيات التي تجتمع داخل قاعة المحكمة لأسباب مختلفة. 

 

فيلم «المحكمة» بطولة عدد كبير من النجوم منهم  غادة عادل،  محمود عبدالمغني، كريم عفيفي، فتحي عبدالوهاب، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، ، سلوى عثمان ، إيمان السيد ،  صلاح عبدالله، سليمان عيد، عبدالرحيم حسن، محمود عامر،احمد عبد العزيز امين، ومن تأليف أحمد عبدالله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.

 

ليلة العيد

 

العمل الثالث الذى يعتمد على فكرة البطولة الجماعية هو فيلم “ليلة العيد”، وهو من الأعمال التى تدور أحداثها فى إطار اليوم الواحد.

 

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وآخرين.

 

ويرصد فيلم "ليلة العيد" معاناة وقهر المرأة المتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداث الفيلم فى إطار درامي واجتماعي في يوم واحد وهو وقفة العيد.

 

فيلم "ليلة العيد" وهو رابع الأفلام التي يتعاون فيها المؤلف أحمد عبد الله مع المخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكى، بعد أن قدما معا عددا من الأفلام وهي “كباريه والفرح وساعة ونص والليلة الكبير”، ودارت أحداثها فى يوم واحد بمشاركة عدد كبير من النجوم.

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