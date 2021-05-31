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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 31-5-2021

ريال سعودي
ريال سعودي

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، 31-5-2021، استقرارا عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، داخل معظم البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب متوسط سعر الريال السعودي، المعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري  سعر الريال السعودي، داخل عدد من البنوك الرئيسية العاملة بالسوق المحلية، وفقاً للتالي:

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار
استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار، بمستهل تداولات اليوم الاثنين، عند مستوى 0.27 دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر
فيما ظل سعر الريال السعودي تعاملاته أمام الجنيه، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وكذلك، أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، ببداية التعاملات.


سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة
وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.18 للبيع، بحسب آخر التحديثات المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

سعر الريال السعودي في قناة السويس
أبقى بنك قناة السويس، على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء و4.20 للبيع، مثل نهاية التعاملات بالأمس.

 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
فيما حقق سعر الريال مقابل نظيره المصري، بفروع بنك التنمية الصناعية، 4.12 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة
كما أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك البركة، تداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.07 جنيه للشراء و4.23 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي
وعلى صعيد المعاملات الإسلامية، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك فيصل الاسلامي، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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