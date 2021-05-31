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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. دبي تخالف 56 منشأة تجارية لعدم الالتزام بتدابير كورونا

قطاع الرقابة التجارية
قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بمخالفة 56 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية المعلنة والخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ومن أهمها استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك في إطار الحملات الرقابية المستمرة من قبل الجهات المعنية في حكومة دبي والرامية لضمان سلامة وصحة المجتمع.

وبحسب بيان عبر وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، بلغت مخالفات المراكز التجارية 32 مخالفة لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم الالتزام بارتداء الكمامات، و20 مخالفة للمطاعم والمقاهي لتقديم الوجبات داخل المطعم بعد الساعات المسموح بها، و4 مخالفات لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية في محلات الأسواق المفتوحة، وتوزعت المحلات المخالفة على عدد من المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في مناطق /البرشاء، وهور العنز، ومرسى دبي، وسيح شعيب.

وأسهمت التخفيضات الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في رفع نسبة زوار المراكز التجارية في دبي ما تسبب بدوره في عدم التزام بعض التجار بتطبيق تعليمات التباعد الجسدي وخاصة في ضبط أعداد المتسوقين داخل المتاجر، وتنظيم الاصطفاف أمام كاونترات الدفع.

وذكرت اقتصادية دبي أنها ومن خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات المعنية بمكافحة جائحة كوفيد-19، تركّز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، وذلك حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على عدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل الجمهور.

وشددت "اقتصادية دبي" على ضرورة التزام التجّار التزاماً تاماً بالتدابير الاحترازية، سواء للعاملين أو المتسوقين، كاستخدام الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبهم التعرض لغرامات مالية كبيرة أو التعرض للإغلاق، ويحفظ على الناس صحتهم ويعين المجتمع على تخطي المرحلة الراهنة بسلام.

حماية المستهلك الامارات جائحة كوفيد-19 فيروس كورونا اقتصاد الامارات التدابير الاحترازية اقتصادية دبي

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