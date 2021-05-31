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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

400 حادث.. قطيع من الأفيال يسبب الذعر في الصين

قطيع من الافيال يسبب
قطيع من الافيال يسبب ذعر في الصين

تسبب قطيع من الأفيال في إثارة الذعر في شوارع الصين بعد فراره من إحى الحدائق الواقعة في غرب الصين .

وفقا لما نشرته " روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام صينيو، أن قطيع من الأفيال شوهد في أحد المناطق السكنية في جنوب غرب الصين بمنطقة إيشان تسبب في حالة قلق و رعب للمارة .

 

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وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الصيني، فإن هروب ذلك القطيع تسبب في إثارة الخوف بين المواطنين بعد سيره بحرية في الشارع بالقرب من المارة و السيارات.

و أضافت الوسائل الإعلامية، أن هروب قطيع الأافيال نتج عنه 400 حادث نتيجة سير الأفيال في الطريق الخاص بالسيارات .

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأاولى لظهور أفيال بالقرب من الطريق العام، فقد شهدت تلك المنطقة حادث مشابه منذ فترة تسبب في إجلاء المواطنين بشكل فوري .


 

 

 

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