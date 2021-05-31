400 حادث.. قطيع من الأفيال يسبب الذعر في الصين

تسبب قطيع من الأفيال في إثارة الذعر في شوارع الصين بعد فراره من إحى الحدائق الواقعة في غرب الصين .

وفقا لما نشرته " روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام صينيو، أن قطيع من الأفيال شوهد في أحد المناطق السكنية في جنوب غرب الصين بمنطقة إيشان تسبب في حالة قلق و رعب للمارة .

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الصيني، فإن هروب ذلك القطيع تسبب في إثارة الخوف بين المواطنين بعد سيره بحرية في الشارع بالقرب من المارة و السيارات.

و أضافت الوسائل الإعلامية، أن هروب قطيع الأافيال نتج عنه 400 حادث نتيجة سير الأفيال في الطريق الخاص بالسيارات .

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأاولى لظهور أفيال بالقرب من الطريق العام، فقد شهدت تلك المنطقة حادث مشابه منذ فترة تسبب في إجلاء المواطنين بشكل فوري .



