أستاذ فيروسات : يجب تطعيم 70% من مواطني العالم بلقاحات فيروس كورونا ..فيديو



قال الدكتور ايمن الشبيني أستاذ الفيروسات بجامعة زويل ، إن جميع الدول الأن تقوم بعمل محاصرة لفيروس كورونا مؤكدا أنه حتى يصل العالم إلي بر الأمان يجب علينا تطعيم 70% من مواطني العالم باللقاحات فيروس كورونا .

واضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن هناك دول حتي الأن لم تحصل علي عدد يذكر من اللقاحات لافتا أن دولة إنجلترا عملت علي الحد من انتشار وباء فيروس كورونا نتيجة تطعيم عدد كبير جدا من مواطنيها وفيروس كورونا يتحور من مرة ألي 3 مرات في الشهر وتختلف من تحورات لأخرى حسب تأثرها .



وأوضح الشبيني ، انه من الوارد جدا إن يحصل تحور لفيروس كورونا بشكل كبير يؤدي إلى إضعاف الفيروس وهناك عوامل معينة في الفيروس تساعده علي الارتباط بالمستقبلات في جسم الأنسان .



