العرابي: مصر أصبحت محورا للأحداث في المنطقة

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقفز قفزة استراتيجية في ملف القضية الفلسطينية ولأول مرة يتواجد وزير الخارجية الإسرائيلي في مصر، وفي نفس الوقت رئيس المخابرات المصري في إسرائيل لبحث عدد من الملفات.

وتابع العرابي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": “مصر تخلق بيئة استراتيجية جديدة في هذه المنطقة وهذا الأمر لم يكن متوفرا بهذه الجدارة لكن مصر استطاعت من خلال خطط عملية واثقة تنفيذ مسائل خاصة على الأرض”.

وأكد العرابي أن مصر تترقب وجود دور أكبر بوجود خطة سلام شاملة وحلول لقضايا شائكة في ظل زخم جديد لمناقشة حل ملف الدولتين ودور مصري كبير.

وأوضح أن مصر مؤيدة برأي عام دولي وظروف سياسية مواتية لدفع عملية السلام العربي والانخراط في عملية مفاوضات جادة وفي ظل عمليات التطبيع العربي مع إسرائيل.

وأشار العرابي إلى أنه لا يستبعد أن تتهرب إسرائيل من الضغوط القادمة مع تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا أن الزيارات المصرية والمباحثات التي يقوم بها رئيس المخابرات المصري مهمة وتسعى لتوحيد الصف الفلسطيني.