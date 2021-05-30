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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم الشرع في حرمان الأبناء من أبيهم؟.. الأزهر للفتوى يجيب

حرمان الابناء من
حرمان الابناء من الاباء

قال الشيخ محمد عبد الباسط عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قانون الأحوال الشخصية سمح للأب برؤية الابن، ولم يحرمه من ابنه مؤكدا أن الشرع والقانون يؤيدان ويقفان في ذلك للأب أو الأم، وهذا لا يعود على الطفل والأولاد بالخسارة.

وأضاف عضو مركز الأزهر للفتوى خلال البث المباشر عبر الفيسبوك، أن التربية التي تكون من طرف واحد كاليد الواحدة لا تصفق والاثنين مسئولين عن الطفل كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته.

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وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة المطلقة التي تحرم طليقها من رؤية أبنائه، اثمة شرعًا وكذلك الزوج الذي يفعل ذلك.

وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الشرع في الزوجة المطلقة التي تحرم الأبناء من أبيهم وأهله؟ أنه لا ينبغي تحت أي ظرف، استغلال الأبناء لتصفية الحسابات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تدمير نفسة الأطفال وإخراج نشء ذي تربية غير سوية.

وأكد أن الخلافات الزوجية بين والمشاكل بين المطلقين يبنغي أن تٌحل إما بالاتفاق أو القضاء، دون إدخال الأبناء طرفًا فيها.


ما حكم الأم التي تمنع أبناءها من رؤية أبيهم؟، وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأم الذى تمنع أبنائها من رؤية أبيهم فعليها وزر عظيم.

وأوضح "وسام"، إن الأم التى تحرم أبناءها من رؤية أبيهم أو الأب الذى يحرم أبناءه من رؤية أمهم فهؤلاء قبل أن يعاندون بعضهم يضرون أبناءهم لأنهم يسببونا لهم مشاكل نفسية ستظل معهم للكبر.

وأشار إلى أن الابن فى هذه الحالة أداة للكيد وللضغط على الطرف الأخر فهذا لا يجوز، ثم نشكو بعد ذلك من أن الإبن عنده حاله نفسي فيكون الأب أو الأم هما السبب فى هذا المرض أو الانفصال والعقدة فى هذا الأبن فينبغي فى مثل هذه الأمور إذا لم يحصل نصيب بين الوالدين وحصل الطلاق أن يتم التفاهم على مسائل الحضانة لمصلحة الأبناء، فعلينا أن نجعل خلافاتنا جانبًا حتى لا يتأثرون بها .

ما حكم منع المطلقة أبناءها من رؤية أبيهم
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق وانفصال الزوجين ليس معناه وجود عداوة بين الطرفين، وليس من حق الأم الحاضنة ان تبث في أذن الأولاد كراهية الأب وأهله.

وأضاف "وسام" خل لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك،( ما حكم الشرع فى المطلقة التى تحرم أولادها من رؤية أبيهم؟)، أنه سواء أكان الأبناء فى حضانة الأب ومنع الأبناء من رؤية أمهم أو كان العكس فهذا حرام شرعًا، فلا يجوز شرعًا للأم أن تحرم أبناءها من زيارة أبيهم ولا من صلته ولا من صلة أهل والدهم وكذلك العكس، مُشيرًا الى أنه لا يصح للأباء عدم إتخاذ الأطفال للكيد حتى لا يترتب على ذلك تدمير لنفسية أبنائهم.

وأشار الى أن قطاعا كبيرا من الأزواج المنفصلة والمطلقين يقول في هذه المشكلة وكأنهم ينتقمون من الطرف الثاني من خلال الأولاد، وأن التربية الحسنة والصالحة من اساسياتها تعليم الأولاد لشرع الله سبحانه وتعالى، من ضمن هذه التوجهات الشرعية، صلة الرحم وطاعة الأب وبره، مشيرا إلى أن الأب أيضا في حالة الانفصال مع الزوجة عليه مراعاة الأبناء والمساعدة في تربيتهم والإنفاق عليهم.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الإفتاء الخلافات الزوجية حكم منع المطلقة أبناءها من رؤية أبيهم الزوج

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