معلومات خطيرة عن أصل كورونا .. والصحة العالمية: متحور فيتنام تحت الدراسة

قال مصدر من منظمة الصحة العربية في تصريحات لقناة "العربية" إن سلالة فيتنام الجديدة من فيروس كورونا لا تزال تحت الدراسة.

وأضاف المصدر من منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع إصابات كورونا بالهند سببه عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أخطر من متحورات كورونا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الوضع الوبائي لكورونا في منطقة شرق المتوسط في تحسن.

وتابع المصدر أن الإمارات منحت اللقاح لنحو 80 % من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ولفتت المنظمة إلى أن "التعاون الدولي ضروري لتوزيع لقاحات كورونا".

وبشأن أصل أو منشأ فيروس كورونا، قالت الصحة العالمية إنها لا تمتلك مؤشرات حاليا على تطوير فيروس كورونا داخل مختبر، وأن المؤشرات الموجودة تؤكد أن كورونا تطور داخل الحيوانات، وذلك في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة تحقيقات استخباراتية في أصل كورونا، على خلفية اتهامات موجهة إلى الصين.