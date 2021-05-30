تأجيل مباراة الأهلي وإنبي إلى أجل غير مسمى

تلقى مجلس إدارة نادي إنبي فاكس من اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي فى كأس مصر.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا فى وقت سابق من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا.



ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 18 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر في القاهرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة عصر اليوم، السبت، قادمة من الدوحة، بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة.

وحقق الأهلي الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتمكن الأهلي من حصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

كأس السوبر يرفع رصيد الأهلي من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين «الأحد والاثنين»، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس مصر.