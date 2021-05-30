تخترق رسائلك و حساباتك البنكية..احذر رسالة من 6 أرقام على واتسآب

كشفت تقارير أن هناك عددا من الهاكرز يستهدفون مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتسآب WhatsApp من خلال رسالة خطيرة يتم إرسالها للمستخدمين وعند الاستجابة لهذه الرسالة يقوم الهاكرز بسرقة كل بيانات المستخدمين الشخصية.

وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية فإن الرسالة تكون عبارة عن 6 أرقام يتم إرسالها إلى هواتف المستخدمين عبر رسائل SMS وبعدها يقوم الهاكرز بالاتصال على رقم الشخص الذى تم إرسال الرسالة له.

وعند استجابة المستخدم للمتصل وتنفيذ طلبه بإرسال ال 6 أرقام يتم اختراق مستخدم واتسآب فورا ، وسرقة جميع بياناته الشخصية بما فيها الرسائل والصور والتي يمكن من خلالها التحكم في حساباته البنكية.

وفقا للصحيفة فإن ال 6 أرقام التي يتم إرسالها على واتسآب وطلبها مرة أخرى تكون هي رقم كود التحقق من واتسآب والخاصة بالمستخدم فقط ولا يمكن إعطائها لأي شخص آخر.

ويجب على جميع المستخدمين في حالة التأكد من الاختراق بالفعل ، أن يقوموا بإلغاء تنشيط حساباتهم عن طريق إرسال بريد إلكتروني على [email protected] وسيتم حذف حساباتهم تلقائيًا إذا لم يتم الوصول إليهم لمدة 30 يومًا.

يمكن إعادة تنشيط نفس واتسآب رقم على حساب مختلف وبمجرد حصولك على بطاقة SIM مكررة، وعندما تطلب إعادة التنشيط ، سيرسل لك واتساب رمزًا مكونًا من 6 أرقام يتعين عليك إدخاله، وبمجرد إدخال الرمز ، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك.