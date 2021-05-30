أخبار الأهلي.. صن داونز يقاضي زوجة موسيماني.. وتأجيل مباراة إنبي في الكأس.. وتهنئة الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي وجاءت كالتالي :-

مجلس إدارة الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة.



الأهلي يتلقى اتصالا من اتحاد الكرة لتأجيل مباراة إنبي في الكأس.. اعرف السبب

تلقى النادي الأهلي اتصالات ودية من مسئولي اتحاد الكرة المصري، بخصوص احتمالية تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي، في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

برفقة قفشة .. محمد شريف يواصل الاحتفال بكاس السوبر الافريقي

نشر محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى عدة صور له أثناء احتفاله بـ كأس السوبر الإفريقى، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “ إنستجرام”.

تقارير.. صن داونز يقاضي زوجة موسيماني

أكد تقرير صحفي، أن نادي صن داونز الجنوب أفريقي قرر مقاضاة مويرا تيهيجالي زوجة ووكلية أعمال بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الأهلي.