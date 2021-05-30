للمنكسرة قلوبهم وخواطرهم .. الإفتاء تبشرهم في الدنيا قبل الآخرة بـ22 كلمة وآية قرآنية

قالت دار الإفتاء المصرية، مواسية لأولئك الذين أثقلتهم الهموم وكُسرت قلوبهم وخواطرهم: أتظن أن الذي خلق الكون من عدم ورفع سبع سموات بغير عمد، يعجز عن جبر خاطرك؟!، تيقن بأن الله عطاؤه يسع العالمين.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال تعالى: «فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» الآية 87 من سورة الصافات، موصية: استعد بالصبر لكل موطن ، والزم الخلوة بالذكر ، واصحب النعم بالشكر.

وأوضحت أنه يقول ابن مسعود: «قسمًا بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه ما يظن، لأن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى»، فمن أحسن الظن نال على قدر حسن ظنه ومن أساء الظن لم يفلته سوء ظنه، منوهة بأن الآية في الأساس نزلت في قوم نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ كان يقصد في المعنى أن يقول لقومه، الذين يعبدون غير الله عز وجل ثم يطلبون رعايته سبحانه لأموالهم، فالنبي إبراهيم عليه السلام يستغربهم، ويقول كيف ذلك وأنتم تعبدون غيره تطالبونه برعايتكم، وأن يترككم بلا عقاب على أفعالكم.

وتابعت: كذلك في زماننا هذا كيف لنا أن نتوكل على غيره ولا نتوكل على الله، ثم نقول لماذا يعاقبنا الله، ولماذا لا يحمينا من هذا أو ذاك؟، إذ الأصل هو الاعتماد والتوكل عليه جل التوكل بمنتهى اليقين، ومن ثم ننتظر حمايته أو فرجه أو بركته أو عدم وقوع عقابه، لأن حسن الظن بالله من حسن العبادة، كما أن الله سبحانه عند ظن عبده به، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نموت على حسن الظن والتدبر : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل»، فإن أحسن الظن بأنه من أهل الجنة كتبها الله له، تأكيدًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئًا خيرًا من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده».

وأشارت إلى أن هذا هو ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشباب وهو على فراش الموت، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «كيف تجد نفسك، فقال الشاب: والله يا رسول الله إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف».

