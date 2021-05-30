الزمالك يشكر مجلس إدارة الأهلي على التهنئة ببطولة إفريقيا للسلة

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي ببالغ الحفاوة من أجل إعلاء الروح الرياضية بما يخدم الرياضة المصرية.



وكان مجلس إدارة الأهلي هنأ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة، وجاء في التهنئة أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يتقدم بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة.. إذ يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية، والمصلحة العليا للوطن.‎