الزمالك يشكر مجلس إدارة الأهلي على التهنئة ببطولة إفريقيا للسلة
تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي ببالغ الحفاوة من أجل إعلاء الروح الرياضية بما يخدم الرياضة المصرية.
وكان مجلس إدارة الأهلي هنأ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة، وجاء في التهنئة أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يتقدم بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة.. إذ يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية، والمصلحة العليا للوطن.