على طريقة شيكابالا .. قائد سلة الزمالك يرقص احتفالا بكأس إفريقيا .. فيديو

حرص هيثم السحرتى، قائد فريق كرة السلة بنادى الزمالك على الاحتفال بكأس البطولة الإفريقية بصالة مباراة فريقه أمام المنستير التونسى في رواندا، بنفس طريقة احتفال محمود عبد الرازق شيكابا بعد تتويج فريق الزمالك لكرة السلة بكأس السوبر الأفريقى 2020.



وتوج الزمالك بالبطولة الإفريقية لأفروليج بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

كما توج والتر هودج، محترف الفريق، بجائزة أفضل لاعب فى البطولة نظرا للمستوى الذى ظهر به والنقاط التى جمعها خلال مشاركته فى المباريات .

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من فيروفياروالموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، إضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.

