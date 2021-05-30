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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. الوحدة والقادسية يهبطان لدوري الدرجة الأولى السعودي

القادسية
القادسية

هبط فريق الوحدة لدوري الدرجة الأولى السعودي، بخسارته أمام الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الثلاثين والأخيرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

مارتينيز افتتح التسجيل للشباب في الدقيقة السابعة، أعقبه إيجالو بهدف ثان في الدقيقة 54، قبل أن يؤكد انتصار الشباب بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90.

 

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الشباب للنقطة 57 في المركز الثاني، وتوقف رصيد الوحدة عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر، ليودع المسابقة.

 

وودع نادي القادسية منافسات الدوري السعودي بتعادله مع أبها بهدف لمثلهما، حيث افتتح مورينو التسجيل للقادسية في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، فيما أدرك صالح العمري التعادل لأبها، ليبقيه في الدوري السعودي ويرسل القادسية لدوري الدرجة الأولى.

 

التعادل رفع رصيد أبها للنقطة 36 في المركز الثاني عشر، ورصيد القادسية لـ 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

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رسميًا.. الوحدة والقادسية يهبطان لدوري الدرجة الأولى السعودي

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