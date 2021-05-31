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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الفطر الأسود وعلاقته بكورونا" حلقة نقاشية بالبحث العلمي ..اليوم

رئيس اكاديمية البحث
رئيس اكاديمية البحث العلمي

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم عبر تطبيق زوم حلقة نقاشية مهمة حول الفطر الأسود وحقيقة علاقته بفيروس كورونا المستجد.

 وسيتولى تنظيم هذه الحلقة النقاشية بالتحديد قطاع المجالس النوعية واللجان الوطنية في أكاديمية البحث العلمي ، بالتعاون مع لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة. 

وسيفتتح الحلقة النقاشية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة نادية زخاري، رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة ووزير البحث العلمي الأسبق، وسيدير الحلقة النقاشية الدكتورة جينا الفقي، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية.

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وستضم الحلقة النقاشية عدة متحدثين هم الدكتور طارق عبد الموجود، أستاذ البيولوجي بكلية العلوم، بجامعة القاهرة. 

وسيكون الموضوع الأول عن تعريف بماهية الفطر الأسود وهل هناك أنواع/ ألوان أخري من الفطر كما هو متداول علي مواقع التواصل الأجتماعي؟، والموضوع الثاني في الحلقة بعنوان ما سبب انتشار الفطر الأسود في الهند وعلاقته بفيروس كورونا المستجد وهل يمكن أن تتكرر تجربة الهند في مصر أو غيرها من دول العالم؟ وسيتناوله الدكتور محمود عمرو، أستاذ السميات بالمركز القومي للسموم بكلية طب القصر العيني ورئيس اللجنة الوطنية للسميات بالأكاديمية.

وسيتحدث الدكتور عبد المجيد قاسم، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية طب القصر العيني وأمين مجلس البحوث الطبية بالأكاديمية عن أعراض الفطر الأسود وكيفية الوقاية منه ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به.

 كما ستناقش الحلقة علاقة سوء استخدام الأدوية بظهور الفطر الأسود وستستعرضها الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الأكلينكية بطب القصر العيني وعضو المجلس القومي للمرأة، وفي نهاية الموضوعات سيتناول الدكتور محمد حمزاوى، أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة الفيوم وأمين مجلس بحوث الدواء بالأكاديمية، وستختتم الحلقة النقاشية بعدة توصيات هامة حول الفطر الأسود وكيفية التعامل معه.

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