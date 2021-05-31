استشاري نفسي: عقار "استكازي" المخدر يؤدي للانتحار بسبب الهلوسة.. فيديو

استشاري نفسي: عقار "استكازي" المخدر يؤدي للانتحار بسبب الهلوسة.. فيديو
قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن عقار "استكازي" المُخدر من أدوية الجدول المنتشرة مؤخرا في السوق المصري، مشيرا إلى أن الدواء يأخذه المراهقين للحصول على نشاط زايد مع الوصول للنشوة والسعادة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن عقار "استكازي" كان يستهوي المجتمعات الأوروبية، ولم يكن منتشر في السوق المصري لأنه غالي الثمن، ومن النادر وجوده، والوصول إليه صعب.
ولفت "حسين"، إلى أن الدواء يستخدم في علاج اضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة للأطفال ولا يصرف إلا من خلال الطبيب، ولكن السوق السوداء للأدوية توفره للمراهقين ولكن بأسعار عالية.
ومن أضرار الدواء، قال: "تأثيره زيادة ضربات القلب ويؤدي الى ذبحات صدرية أو فشل كلوي، ممكن الإنسان ينتحر بسبب الهلوسة التي يسببها الدواء، ولو الإنسان يسوق سيارة ممكن يعمل حوادث أو يرتكب جرائم اغتصاب بسبب النشوة الزائدة".
وواصل: "أنصح لأهالي بلاش مصروف كبير للأبناء، بلاش ابنك يبقى معاه أجهزة أو ساعات باهظة الثمن، ممكن يبيعها ويشتري بيها مخدرات".