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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي: عقار "استكازي" المخدر يؤدي للانتحار بسبب الهلوسة.. فيديو

استكازي
استكازي

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن عقار "استكازي" المُخدر من أدوية الجدول المنتشرة مؤخرا في السوق المصري، مشيرا إلى أن الدواء يأخذه المراهقين للحصول على نشاط زايد مع الوصول للنشوة والسعادة.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن عقار "استكازي" كان يستهوي المجتمعات الأوروبية، ولم يكن منتشر في السوق المصري لأنه غالي الثمن، ومن النادر وجوده، والوصول إليه صعب.


ولفت "حسين"، إلى أن الدواء يستخدم في علاج اضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة للأطفال ولا يصرف إلا من خلال الطبيب، ولكن السوق السوداء للأدوية توفره للمراهقين ولكن بأسعار عالية.


ومن أضرار الدواء، قال: "تأثيره زيادة ضربات القلب ويؤدي الى ذبحات صدرية أو فشل كلوي، ممكن الإنسان ينتحر بسبب الهلوسة التي يسببها الدواء، ولو الإنسان يسوق سيارة ممكن يعمل حوادث أو يرتكب جرائم اغتصاب بسبب النشوة الزائدة".
وواصل: "أنصح لأهالي بلاش مصروف كبير للأبناء، بلاش ابنك يبقى معاه أجهزة أو ساعات باهظة الثمن، ممكن يبيعها ويشتري بيها مخدرات".
 

 

السوق السوداء جامعة عين شمس السوق المصري استشاري نفسي المراهقين اغتصاب الطب النفسي

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