مصنوع من البرونز.. حكاية تمثال الجندي المجهول في بورسعيد ..صور

أطلق عليه أهالي محافظة بورسعيد اسم تمثال الجندي المجهول، وهو على هيئة جنديين يعتليان حصانين إحداهما جندي أسترالي والآخر نيوزيلندي وكان يقع في حديقة كازينو بالاس حديقة التاريخ وموقع ساحة مصر تحت الإنشاء بشارع فلسطين بمدينة بورسعيد.



واختيرت بورسعيد لوضع التمثال بها ليكون بمثابة نصب تذكاري لقتلى الجنود النيوزلنديين والاستراليين فى المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى، لوجود المستشفى الأسترالي والمستشفى النيوزلندي في بورسعيد ودفن القتلى من الجنود في مقابر الكومنولث بالمدينة.

وهذا التمثال وضع كنصب تذكاري لقتلى الجنود النيوزلنديين و الأستراليين الذين قتلوا فى المنطقة فى الحرب العالمية الأولى بين عامي 1916 و 1918.

والتمثال على قاعدة جرانيتية ومصنوع من البرونز لـ جنديين من سلاح الفرسان أحدهما نيوزيلاندى والآخر أسترالى وحيث أن حصان النيوزيلاندى قد أصيب يقوم الفارس الأسترالى بالأخذ بيد النيوزيلندي . واسمه الغربى the ANZAC MEMORIAL.

و تم طرح فكرة هذا التمثال فى البداية من المحاربين الناجون من الحرب العالمية الأولى .

ثم قام الفرسان الأستراليين والمشاة النيوزلنديين والهجانة وممرضات الحرب بجمع مبلغ 5400 جنيه استرلينى وقامت حكومة الكومنولث بدفع 11600 جنيه استرليني وقامت الحكومة النيوزيلندية بدفع مبلغ آخر لسداد تكاليف هذا التمثال،

ثم قامت حكومة الكومنولث بعمل مسابقة وجائزة مالية كبيرة لأفضل تصميم للتمثال الذى فاز بها عام 1923 المثال الأسترالى ويب جيلبرت . وقامت القوات المسلحة النيوزلندية بإرسال مجموعة صور للخيالة والفرسان والفرسة " بيس " وأعدت الصور لتكون نموذجا يستعين به المثال فى عمله .

وبدا جيلبرت فى عمله ولكن وافته المنية وقيل أن المهمة كانت أكبر من إمكانياته وقدرته الصحية وهذا ما حطم قلبه .

ثم أسندت المهمة للانجليزى بول مونتفورد الذى عمل بجد وانتظام ولكن يبدو أن جهوده لم تثمر فاسندت المهمة الى مثال آخر أسترالى : سير بيرترام ماكيننال الذى استطاع بمعاونة مساعديه الانجليز أن ينتهى من عمل التمثال ولكنه توفى قبل أن يرى لحظة ازاحة الستار عنه .

وفى 23 نوفمبر عام 1932 أزيح الستار عن التمثال بواسطة رئيس وزراء أستراليا وقت الحرب دابليو هاجز ، وتم بث الكلمة الافتتاحية فى اذاعة أستراليا عبر الهاتف بثا حيا على مسافة 24000 كيلو متر بين مصر وأستراليا ويعتبر اول بث حى بين البلدين .

ولكن فى ليلة 26 ديسمبر 1956 أثناء العدوان الثلاثى على مصر قام مجموعة من الشباب بالهجوم على التمثال بالمطارق والحجارة لتحطيمه ونشرت جريدة الأخبار ان التمثال سيتم تفجيره وتجمعت الشرطة حوله لمنع استخدام المتفجرات لكنها لم تمنع الشباب من تحطيم التمثال الذى تهشم تماما واختفى أيضا جسد الفارس الأسترالى .

وبعد أن حل الهدوء والسلام على المنطقة وافقت مصر على طلب الحكومتين النيوزيلندية والأسترالية باستعادة التمثال وقاعدته الجرانيتية وتم شحنهم بحرا الى أستراليا .

وبعد أن تحطم التمثال تماما وكان من الصعب ترميمه قررت الحكومتان الأسترالية والنيوزلندية عمل نسخة منه ووضعه فى أستراليا .

بالفعل تم الانتهاء منها عام 1964 وتم وضعه فى ألباني غرب أستراليا فى نفس المكان الذى تجمعت فيه قافلة الفرسان قبل الرحيل للحرب ، وذلك بعد مرور حوالى 50 عام من انتهاء الحرب العالمية الأولى حيث كان معظم الجنود الناجون منها قد توفوا بالفعل ،

واحتشد الآلاف من الجماهير ، وبحضور رئيس الوزراء سير روبرت مينزيس و حوالى 160 من قدامى المحاربين ومجموعة من المحاربين النيوزيلنديين كضيوف الشرف تم ازاحة الستار عن التمثال فى 11 أكتوبر 1964 فى ألبانى .

وفى شجار سياسي حاد بين اثنين من السياسيين الأستراليين نشأ جدال حول المكان الذى يجب وضع التمثال فيه .

ولإنهاء المشكلة التي لم تجد حلا لها تم عمل نسخة أخرى منه ووضعها فى كانبيرا فى شمال العاصمة سيدني عام 1968 . وفى عام 1985 تم إقراض رأس أحد الخيول المتبقية من التمثال الأصلى ببورسعيد الى متحف ألبانى القومى .

نصب تذكاري للفرسة بيس

أما الفرسة النيوزيلاندى " بيس " والذى تم صنع التمثال من صورتها ، هى الفرس الوحيدة التي غادرت نيوزيلاندا للحرب وعادت

وبعد أن ماتت " بيس " تم عمل نصب تذكاري صغير عند قبرها فهى فرسة لها تاريخ.

وكتب علي قبر الفرسة: " بيس " بعد ان تم بناء نصب تذكاري صغير مكتوب عليه :

على بعد بضعة كيلومترات من مدينة بولز فى نيوزيلاندا عاشت بيس لـ 24 عاما قد دفنت حيث استلقت ، وتم وضع هذا النصب التذكارى ليذكرنا بأمجاد الإنسان والفرس فى الحرب.

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