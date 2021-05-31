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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نصف البشرية.. جوجل كروم يتخطى 3 مليارات مستخدم

جوجل كروم يتخطى 3
جوجل كروم يتخطى 3 مليار مستخدم

ذكرت تقارير أن متصفح Google Chrome جوجل كروم من شركة جوجل الأمريكية تخطى عدد مستخدميه نصف سكان العالم، حيث وصل مستخدموه لأكثر من 3 مليار مستخدم. 


وبحسب تقرير بحثي من فريق Atlas VPN فإن حوالي نصف البشرية يستخدمون الآن متصفح جوجل كروم بعدد 3.3 مليار مستخدم، مستحوذا على النسبة الأكبر من المتصفحات الأكثر استخداما في العالم. 

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وفقا لموقع Phone Mantra  التقني فإن جوجل كروم يأتي في مقدمة المتصفحات بعدد 3،258،256،887 على وجه الدقة، فيما يستخدم حوالي مليار مستخدم متصفح Safari سفارى من شركة  آبل الأمريكية، كثاني أكثر المتصفحات استخداما في العالم. 


ويأتي متصفح Firefox فايرفوكس الشهير من شركة موزيلا ، ف المركز الثالث بحوالي 200 مليون مستخدم، حيث يعتبر أفضل المتصفحات في الحفاظ على أمان وخصوصية المستخدمين. 


أما متصفح Microsoft Edge إيدج من شركة ميكروسوفت للبرمجيات فيأتي في المرتبة الرابعة من حيث الاستخدام العالمي بحوالي 170 مليون مستخدم حيث يدعم إيدج  في الأصل حماية معلومات ويندو ، التي تحمي بيانات الشركة للمساعدة في منع التسريبات العرضية من قبل المستخدمين على أجهزة ويندوز 10. 


وكانت كشفت شركة جوجل ، من خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن ميزة جديدة لمتصفحها كروم، ستتيح لمستخدمي متصفح الويب الشهير تغيير كلمة المرور للحسابات المخترقة بسرعة وأمان.

 

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