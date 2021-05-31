شابة تفاجئ صديقتها بطلب غريب قبل زفافها

صدمت فتاة بسبب رسالة أرسلتها صديقتها المقربة لها قبل حفل زفافها بساعات قليلة بعد أن قامت بتحضير الفستان الذي سترتديه لحضور حفل الزفاف ، فوجئت برسالة من صديقتها تخبرها فيه بأن كل تحضيراتها للحفل أصبحت بلا قيمة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر28 عاما، حامل في السهر الثامن تلقت رسالة من صديقتها المقربة تخبرها ان حملها سيمنعها من حضور حفل الزفاف .

أوضحت العروس، في رسالتها لصديقتها المقربة الحامل، أنها لا ترغب في حضور صديقتها إلى حفل الزفاف لأنها حامل و شكل الفستان الذي اختارته لوصيفات الشرف سيكون غير مناسبا عليها .



أشارت الشابة إلى أن صدمتها كانت كبيرة للغاية بعد ان قرأت رسالة صديقتها العروس، ، و ظنت أنها مزحة من صديقتها فقررت التأكد أن محتوى الرسالة صحيحا فقامت بالإتصال بها .



تأكدت صدمتها في صديقتها بأنها لا ترغب في حضورها بسبب إمتلاء جسدها بسبب حملها، و انها اختارت تصميم ممشوق القوام لفساتين وصيفات الشرف و لن يكون مناسبا لها .