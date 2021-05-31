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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شابة تفاجئ صديقتها بطلب غريب قبل زفافها

شابة تفاجئ صديقتها
شابة تفاجئ صديقتها بطلب غريب قبل زفافها

صدمت فتاة بسبب رسالة أرسلتها صديقتها المقربة لها قبل حفل زفافها بساعات قليلة بعد أن قامت بتحضير  الفستان الذي سترتديه لحضور حفل الزفاف ، فوجئت برسالة من صديقتها تخبرها فيه بأن كل تحضيراتها للحفل أصبحت بلا قيمة . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر28 عاما، حامل في السهر الثامن تلقت رسالة من صديقتها المقربة تخبرها ان حملها سيمنعها من حضور حفل الزفاف . 

 

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أوضحت العروس، في رسالتها لصديقتها المقربة الحامل، أنها لا ترغب في حضور صديقتها إلى حفل الزفاف لأنها حامل و شكل الفستان الذي اختارته لوصيفات الشرف سيكون غير مناسبا عليها . 


أشارت الشابة إلى أن صدمتها كانت كبيرة للغاية بعد ان قرأت رسالة صديقتها العروس، ، و ظنت أنها مزحة من صديقتها فقررت التأكد أن محتوى الرسالة صحيحا فقامت بالإتصال بها . 


تأكدت صدمتها في صديقتها بأنها لا ترغب في حضورها بسبب إمتلاء جسدها بسبب حملها، و انها اختارت تصميم ممشوق القوام لفساتين وصيفات الشرف و لن يكون مناسبا لها . 

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