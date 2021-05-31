عمرو أديب: انتظروا اليوم لقاء هام جدا مع عمرو موسى

أعلن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية علي قناة "إم بي سي مصر" استضافته في الساعة العاشرة مساء في حلقة اليوم الإثنين ، للسيد عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، في لقاء سجله ظهر أمس الأحد.

وأضاف " أديب " أثناء حلقة أمس الأحد ، أن لقاء " موسي" الذي وصفه بالهام جداً جداً استمر لمدة ساعة كاملة ، شمل الحديث بأسئلة مباشرة حول عدد من الملفات التي تهم الشأن المصري ، سواء كانت داخلية أو خارجية .



وذكر مقدم برنامج " الحكاية " أبرز القضايا التي شملها حواره مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، والتي جاء علي رأسها ملف سهد النهضة الأثيوبي ، والتي كانت أسئلته مباشرة ومنها هل الحرب من الخيارات المطروحة بين مصر وأثيوبيا و كيف تواجه مصر التعنت الأثيوبي و ما هي الأوراق التي تملكها مصر ، مضيفا أن "موسي" تحدث أيضا بشكل صريح وواضح عن العلاقات المصرية الأمريكية ، فضلا عن الحديث التفصيلي عن الحرب الأخيرة علي غزة والدور المصري بها والتي أجاب خلالها علي السؤال الذي يطرحه الجميع من الرابح ومن الخاسر في الحرب الإسرائيلية علي غزة .



وفي حلقة اليوم الاثنين عمرو موسي يجيب ل"أديب" عن الأسئلة الصعبة في ملفي "سد النهضة " و " فلسطين " والحرب علي غزة ويقيم العلاقات المصرية الأمريكية والوضع الداخلي في مصر ووضع الأحزاب السياسية.