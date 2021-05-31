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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: انتظروا اليوم لقاء هام جدا مع عمرو موسى

عمرو موسي
عمرو موسي

أعلن الإعلامي  عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية علي قناة "إم بي سي مصر" استضافته في الساعة العاشرة مساء في حلقة اليوم الإثنين ، للسيد عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، في لقاء سجله ظهر أمس الأحد.

وأضاف " أديب " أثناء حلقة أمس الأحد ، أن لقاء " موسي" الذي وصفه بالهام جداً جداً استمر لمدة ساعة كاملة ، شمل الحديث بأسئلة مباشرة حول عدد من الملفات التي تهم الشأن المصري ، سواء كانت داخلية أو خارجية .
 

وذكر مقدم برنامج " الحكاية " أبرز القضايا التي شملها حواره مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ، والتي جاء علي رأسها ملف سهد النهضة الأثيوبي ، والتي كانت أسئلته مباشرة ومنها هل الحرب من الخيارات المطروحة بين مصر وأثيوبيا و كيف تواجه مصر التعنت الأثيوبي و ما هي الأوراق التي  تملكها مصر  ، مضيفا أن "موسي" تحدث أيضا بشكل صريح وواضح عن العلاقات المصرية الأمريكية ، فضلا عن الحديث التفصيلي عن الحرب الأخيرة علي غزة والدور المصري بها والتي أجاب خلالها علي السؤال الذي يطرحه الجميع من الرابح ومن الخاسر في الحرب الإسرائيلية علي غزة .


وفي حلقة اليوم الاثنين عمرو موسي يجيب ل"أديب" عن الأسئلة الصعبة في ملفي "سد النهضة " و " فلسطين " والحرب علي غزة  ويقيم العلاقات المصرية الأمريكية والوضع الداخلي في مصر ووضع الأحزاب السياسية.

عمرو موسى جامعة الدول العربية الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الدور المصري الدول العربية فلسطين

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