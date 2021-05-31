تطورات الحالة الصحية لـ سلمى أبو ضيف بعد تعرضها للحروق

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك يعد تعرضها للحروق نتيجة الليزر.

وتعتبر حالة سلمى أبو ضيف، جيدة ولكنها تحتاج إلى المتابعة كي تختفي كل الأثار، ونشرت سملى من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام” صورة كتبت بها :"الحمد لله دائماً وأبداً".

وكانت سلمي أبو ضيف، صورًا لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" وعلقت عليها "خلال أسبوعين تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء جسدي وشفتي تعرضت للقطع".

وأضافت سلمى أبو ضيف: "لا تحكم على الناس فقط من الصور.. أنت لا تعرف ما يمرون به.. شكرا".