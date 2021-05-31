سيف زاهر يهنئ جماهير الزمالك ببطولة أفريقيا للسلة

هنأ الإعلامي الرياضي، سيف زاهر، نادي الزمالك على التتويج ببطولة إفريقيا لكرة السلة.



وغرد سيف زاهر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر قائلا "‏‏ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره التتويج ببطولة أفريقيا لكرة السلة".



وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) التي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي البطولة بنتيجة 76-63.

وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة إفريقيا للسلة خارج الأراضي المصرية في إنجاز تاريخي للنادي الملكي.

يذكر أن النيجيري والتر هودج لاعب الفريق الأول بالنادي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.