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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"مكناش بنفكر غير في الشهادة".. تعليق طفل فلسطيني حول الغارات الإسرائيلية.. فيديو

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل وأحد أطفال غزة

قام الإعلامي عمرو خليل، بإجراء عدة حوارات مع أهالي قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث رصد الإعلامي ، الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات والمباني المدنية في القطاع .

 

وتحاور "خليل" خلال حلقة استثنائية من برنامجه الذي يقدمه " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، مع طفلين أحمد ، وأمير ، عن الغارات الاسرائيلية ، حيث قال أحدهم : " كنا بنحس بالخوف الشديد ، ومكناش بنفكر في حاجة سوى في الشهادة " .

 

وتابع الطفل: "حسينا بفرح شديد لما عرفنا أن القصف وقف “ ، مؤكداً على دور مصر والرئيس السيسي في وقف العدوان على غزة”.

 

ومن جانبه ، قال أحد المواطنين عن حالة معيشتهم: “ عشنا أيام صعبة وظروف قاسية جدًا، والحمد لله وصلنا لمرحلة الهدوء بفضل جهود مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي”.

 

وتابع المواطن قائلاً : " أن العدوان الأخير على قطاع غزة كان الأصعب، وكان أصعب أيام عمره، وسبب تأثير نفسي سيئ على أهالي القطاع " .

 

وأضاف آخر ، قائلاً : " عشنا فترة سودة ، بس الآن بقى عندي مجال اني أنام مرتاح ولا أصحى على صوت قصف ولا دمار، وكل من في قطاع غزة كان يعيش في دمار " .. مضيفاً " ابني عنده أربع سنوات فرح فرحًا شديدًا بسبب الهدنة، ونزل معايا الشارع وفرح وغنى وانبسط " .

 

وأردف آخر ، قائلاً : " أصوات الانفجار لو في آخر غزة ممكن تُسمع، ده احنا كنا بنلم الأوراق المهمة بتاعتنا عشان لو حصل أي قصف للمباني السكنية، وبعد فترة من استمرار العدوان بقينا نتمنى بس اننا نعيش " .

 

الاعلامي عمرو خليل أهالي قطاع غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار الانتهاكات الإسرائيلية الغارات الإسرائيلية طفل فلسطينى اخبار التوك شو

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