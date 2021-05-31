أسطورة من ذهب.. الجماهير تحتفي بالخطيب على تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب_اسطورة_من_ذهب بعد تتويج النادي الاهلي بكأس السوبر الأفريقي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏هتفضل محمود الخطيب الي اتربينا ع حبه بل عشقه.. ربنا يبارك فيك يا بيبو #الخطيب_اسطوره_من_ذهب " و "‏الخطيب ليس اسطورة حية للأهلي فقط بل أيضا اسطورة للرياضة المصرية كلها وأسطورة القرن في افريقيا#الخطيب_اسطوره_من_ذهب".



وقال آخرون "‏لم يرد الاساءة بالاساءة .. لم يتخلى عن مبادءه .. لم يقحم ناديه في مشاجرات وتراشقات لفظية .. صبر .. واشتغل في صمت .. فمنحه الله تعالى نصر ما بعده نصر .. ببساطة انه " الاسطورة محمود الخطيب" ‎#الخطيب_اسطوره_من_ذهب" و "‏ربنا بيعوض الخطيب بالبطولات عن كم الاهانات والاساءات اللي تعرض ليها السنتين اللي فاتوا ‎#الخطيب_اسطوره_من_ذهب".