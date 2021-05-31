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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار سعودي جديد بشأن الحاصلين على غير اللقاحات المعتمدة لديها

السفر إلى السعودية
السفر إلى السعودية

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، قرارا جديدا بشأن القادمين من المملكة، ممن تلقوا أي لقاح غير "فايزر، وموديرنا وجونسون آند جونسون واسترازينيكا".

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وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إنه تقرر وضع القادمين إلى المملكة ممكن حصلوا على اللقاح الصيني أو لقاح آخر غير لقاحات "فايزر، وموديرنا وجونسون آند  جونسون واسترازينيكا". في الحجر الصحي لمدة 7 ايام.

ووضعت الهيئة شروط أخرى لقبول سفر الشخص متلقي اللقاح في بلاده.

وقالت الهيئة إن الشرط الأهم هو وجود تصديق من دولة الشخص على تلقيه اللقاح، والا تقل المدة بين تلقي الجرعة الثانية من اللقاح والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوما.

 

 

لقاح سينوفارم الجرعة الثانية جونسون آند جونسون الطيران المدني الطيران المدني السعودية

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