خالد بيومي يهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة إفريقيا للسلة

هنأ الناقد الرياضي خالد بيومي، نادي الزمالك على التتويج ببطولة إفريقيا لكرة السلة



وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا: "‏مليار مبروك لنجوم نادي الزمالك رجاله الباسكت بطولة افريقيا مش كتير علي جماهيركم العظيمة".



وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) التي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي البطولة بنتيجة 76-63.

وأصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة إفريقيا للسلة خارج الأراضي المصرية في إنجاز تاريخي للنادي الملكي.

يذكر أن النيجيري والتر هودج لاعب الفريق الأول بالنادي توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

