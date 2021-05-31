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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاشة هاتف Redmi Note 10 Pro تصمد في أول اختبار متانة.. فيديو

شاشة هاتف Redmi Note
شاشة هاتف Redmi Note 10 Pro تصمد في أول اختبار متانة

أثبتت شاشة هاتف Redmi Note 10 Pro من شركة  شاومي الصينية جدارتها وتحملها بعد تعرض الهاتف Redmi Note 10 فى أول اختبار متانة له، وذلك بعد إطلاقه بأيام قليلة.  


وبحسب موقع Notebookcheck فإن شركة  شاومي قامت بعرض فيديو أثناء اختبار متانة هاتف Redmi Note 10 Pro يظهر قوة تحمل شاشة الهاتف بفضل طبقة حماية Gorilla Glass Victus وهو أقوى أنواع زجاج Corning . 

 

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و على الرغم من تعرض شاشة هاتف Redmi Note 10 Pro لعدد من الآلات الحادة إلا أن الشاشة استطاعت أن تصمد  حيث تأتي  من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، كما تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية. 


وجاء هاتف شاومي Redmi Note 10 Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.


ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 10 Pro، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكنها تضاعف سرعات الشحن إلى 67 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

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