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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث بالمسؤولين لإنقاذ زوجته بتدخل جراحي لإزالة حصوة بالمرارة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد الشيخ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد” بسبب إصابة زوجته من حصوة على المرارة.


وقال في شكواه: “تعاني زوجتي ياسمين احمد عبد الوهاب ٣٢ عام من حصوة علي المرارة وتحتاج إلى اجراء عملية جراحية وانا علي باب اللة محتاج مساعدة حضراتكم في إجراء العملية الجراحية”.

وطالب المسؤلين سرعة التدخل لعلاج زوجته قبل أن تسوء حالتها أكثر من ذلك للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم٠١٠٢٧٥٩٩٩٦٩


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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