تعرف على أبرز الأعمال السينمائية في دور العرض

تستقبل دور عرض السينما، عددا من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة في محاولة للتعايش في ظل فيروس كورونا المستجد، نستعرض لكم أبرز تلك الأعمال من خلال التقرير التالي:

قرر صناع فيلم ماما حامل إطلاق الفيلم في دور العرض بمصر والعالم العربي، ابتداءً من 2 يونيو



وتم طرح الإعلان الرسمي للعمل، وهو ينتمي إلى النوع الكوميدي، ويشهد عودة للنجمة ليلى علوي في شخصية جديدة، بالإضافة إلى أنه يضم بطولة جماعية لكل من بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني.

يناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

يستهدف الفيلم السوقين المصري والخليجي، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

"ماما حامل" من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.

سقراط ونبيلة :

قررت أسرة فيلم "سقراط ونبيلة" عرض الفيلم فى 16 يونيو المقبل فى جميع محافظات مصر كما يتم عرض الفيلم فى الإمارات والسعودية والكويت ابتداء من ٢ يونيو المقبل.

الفيلم من بطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، مشيرا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا في مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.

الشنطة

كشف صناع nفيلم “ الشنطة” عن موعد عرض الفيلم في دور العرض، مؤكّدًين أنَّه سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من 15 يونيو المقبل.

فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.