راموس يقرر الرحيل عن ريال مدريد مع نهاية عقده

راموس يقرر

كشفت تقارير إسبانية، عن رغبة سيرخيو راموس بالرحيل عن ريال مدريد مع نهاية عقده.

وأكدت إذاعة "كوبي" الإسبانية، أن راموس قرر ترك ريال مدريد في نهاية يونيو المقبل، تزامنًا مع نهاية عقده.

وأشارت إلى أن راموس أخبر ريال مدريد أنه لا يقبل عرض التجديد لمدة عام أو عامين، وأبلغ النادي بأن مستقبله سيكون في نادٍ أوروبي آخر.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق مع النادي لتجديد عقده.

وفي ساقا متصل سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد عن حزنه لرحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم .

وكتب راموس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : الواحد والوحيد .. اتمنى لك كل التوفيق .. انت تستحق ذلك ..لقد حصلت عليه .. استمتع بالحياة والعائلة . عناق كبير شكرا زيدان .