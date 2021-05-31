بسبب جملة.. عراك دامي على متن طائرة يتسبب في فقدان مضيفة لطقم أسنانها

"اربط الحزام" جملة صغيرة وجهتها مضيفة طيران لـ إحدى الركاب على متن إحدى الطائرات، كانت سببًا في أن يشتعل عراك دامي في السماء انتهى بفقدان المضيفة لـ أسنانها، وذعر ركاب الطائرة، والتي تبين لاحقًا أن الراكبة كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية.

حظرت شركات الطيران في الولايات المتحدة الكحول على متن الطائرة بعد هجوم صادم أدى إلى فقدان أحد أفراد الطاقم أسنانه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور"البريطانية.



وتُظهر اللقطات المؤلمة لمشاجرة على متن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، بين مضيفة الطيران والراكبة حيث تعرضت مضيفة للهجوم أمام ركاب الطائرة المذعورين.

حيث ورد أن الراكبة التي تدعى "فيفيانا كوينونيز" 28 عامًا ، في الولايات المتحدة ، قد دخلت في حالة من الغضب بعد أن تلقى تعليمات بارتداء حزام الأمان.

فيما تم القبض عليها للاشتباه في ارتكابها جريمة تسببت في إصابة خطيرة لـ مضيفة الطيران، مما أثار دعوات لمزيد من الحماية لموظفي شركة الطيران.

في أعقاب الهجوم ، أعلنت شركة ساوث ويست أنها "ستعيد تقييم خدمة المشروبات الكحولية على متن الطائرة" ، وأعلنت لاحقًا أنها ستعلق المبيعات "إلى أجل غير مسمى.



حدث ذلك خلال رحلة من سكرامنتو إلى سان دييجو، انضمت شركة أمريكان إيرلاينز الآن إلى شركة ساوث ويست في تعليق مبيعات المشروبات الكحولية، قائلة إن هذه الخطوة ستحافظ على سلامة العمال.

