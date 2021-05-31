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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الطحينة مثل المطاعم

طريقة عمل الطحينة
طريقة عمل الطحينة

تعد الطحينة من أنواع السلطات الشهية والمميزة، والتي يفضل العديد من الأشخاص تواجدها على مائدة الطعام بشكل دائم، كما تتميز الطحينة بطريقة إعدادها السهلة والخفيفة.

وإليكم طريقة تحضير الطحينة بطريقة جديدة ومبتكرة

مقادير سلطة طحينة


طحينة 

زبادي 

ثوم 

فلفل حار 

شطة 

كمون 

زيت زيتون 

خل 

عصير الليمون 

ملح 

فلفل أسود 

كزبرة خضراء 

باذنجان مشوي 

 

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طريقة تحضير سلطة طحينة


* يخلط الثوم والفلفل الحار والشطة وكمون وزيت زيتون وخل وطحينة وزبادي

* نضيف عصير الليمون وملح وفلفل وتوضع في طبق التقديم مع رشة زيت زيتون

* يمكن اضافة الباذنجان المشوي مع كزبرة خضراء ويقلب ويقدم مع رشة زيت زيتون

 

الطحينة طريقة عمل الطحينة مقادير الطحينة الطحينة للمشويات وصفات

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