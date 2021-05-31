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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 6 أعوام من فرض سياسة الطفلين.. قرار عاجل لـ الصين بشأن الإنجاب

الأطفال في الصين
الأطفال في الصين

 

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، السماح للأسر بإنجاب 3 أطفال، بعد 6 سنوات من فرض سياسة طفلين فقط لكل أسرة.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الاثنين، إنه سيسمح لجميع الأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، منهيًا بذلك سياسة إنجاب طفلين التي فشلت في تعزيز معدلات المواليد المتدنية في البلاد أو معالجة أزمة ديموغرافية وشيكة.

وحسب الصحيفة الأمريكية، جاء إعلان الحزب بعد اجتماع للمكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار.

وأشار الحزب إلى أن هذا القرار "سيساعد في تحسين التركيبة السكانية للصين، فضلا عن تنفيذ استراتيجية وطنية للاستجابة بفعالية لشيخوخة السكان".

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