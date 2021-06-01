محلية البرلمان تناقش الإهمال المتفشي بحدائق الأهرام وتقاعس الجهات التنفيذية ..اليوم

تناقش لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان اليوم الثلاثاء مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022 وذلك فيما يخص: (وزارة الدولة للإعلام - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات).

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني بشأن: تقاعس الجهات التنفيذية عن البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة ثانوي تجاري على أرض أملاك دولة مساحتها 20 قيراطا بقرية أبو عزيز مركز المراغة محافظة سوهاج، بالرغم من معاينة الإصلاح الزراعي لها عام 2013 ، وتوصية النيابة الإدارية بالمراغة عام 2017 بضرورة استغلال الأرض في النفع العام.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة بشأن: تمليك أراضي حق الانتفاع المقام عليها منازل متضررى السيول التي تم تسليمها لهم عام 1996، مع تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين، وذلك حتى يتمكنوا من هدمها وإعادة بنائها وتعليتها لاستيعاب الزيادة السكانية.

وتناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، بِشأن توقف أعمال الإنارة وتركيب بلاط الانترلوك بالمناطق المدرجة بخطة تطوير العشوائيات بحي بولاق الدكرور محافظة الجيزة بالرغم من توافر الاعتمادات المالية لذلك، فضلاً عن توقف تنفيذ أعمال مشروع المنحة الألمانية بنطاق الحي ، وطلب إحاطة بشأن سرعة البدء في تنفيذ أعمال محطة رفع الصرف الصحي ومد الشبكة للقضاء على طفوحات الصرف الصحي المستمرة بمنطقة النجوم و 6 أكتوبر بحي بولاق الدكرور ــ محافظة الجيزة، فضلاً عن ضرورة إحلال و تجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة ، وسرعة تنفيذ أعمال مشروع خط إنحدار صرف صحي قطر 700م بشارع القناية وبعض الشوارع الأخرى بالحي.

كما تناقش طلب إحاطة بشأن الموافقة على تخصيص مبنى إدارة بولاق الدكرور التعليمية القديم ومساحته 200 م تقريبا إلى وزارة العدل لإقامة مكتب شهر عقاري لخدمة المواطنين بحى بولاق الدكرور ــ محافظة الجيزة ، وخاصة أن المبنى أصبح مغلقا وغير مستغل .

وتناقش أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الأهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير الشوارع وإنتشار القمامة والتكاتك ، وطلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة إقامة أنشطة صناعية وتجارية أسفل العمارات بمنطقة حدائق الاهرام – محافظة الجيزة.