صحف السعودية اليوم .. مصر تقرر رفع قيود كورونا اعتبارا من أول يونيو .. فرنسا تفتح التطعيم ضد كوفيد-19 للجميع.. وأمريكا تتجسس على ميركل ودول أوروبية

كتب: شيماء مصطفى

البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من فيتنام

فرنسا تفتح التطعيم ضد كورونا للجميع.. اعتبارا من اليوم

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على طفل مقدسي بحجة رفع علم بلاده

السعودية تلقح 40 % من سكانها

28 مليون إصابة بكورونا في الهند

سلطت الصحف السعودية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

محليًا، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس، أن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ بدء التطعيم حتى أمس الأحد.

وأوضحت الصحة السعودية، أنه تم إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة من لقاحات كورونا منذ بدء حملة التطعيم في منتصف ديسمبر الماضي بالمملكة؛ أي بمعدل 40 جرعة لكل 100 شخص.

وفي الشأن المصري، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن الحكومة، أعلنت رفع القيود المقررة من إدارة أزمة جائحة كورونا، ومنها إغلاق المحال مبكرا، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء.

ووافقت لجنة إدارة أزمة كورونا في اجتماعها على العودة للعمل بالتوقيت الصيفي فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو المقبل.

عربيًا، أفادت صحيفة "عكاظ"، بأن شؤون الطيران المدني في البحرين، أعلنت تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام بدءا من غد الثلاثاء.

ويتعين على جميع المسافرين القادمين من فيتنام إلى البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) تحوي رمز كيو آر (QR code) وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة وبعد عشرة أيام من الوصول.

كما يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام في مساكنهم المسجلة بأسمائهم أو مساكن أحد أفراد عائلتهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ومن فلسطين، نقلت صحيفة "سبق"، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على طفل فلسطيني من مدينة القدس بحجة رفعه عَلَم بلاده على دراجته الهوائية.

وقال شهود عيان إن الطفل الفلسطيني جواد عباسي أُصيب بجروح في ساقه، وتم احتجازه من قِبل قوات الشرطة الإسرائيلية.

عالميًا، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن فرنسا تسمح اعتبارا من اليوم الاثنين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع السكان البالغين، وهي مرحلة مهمة لتجنب طفرة وبائية جديدة في موازاة تخفيف تدريجي للقيود في البلاد.

وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم التي توسعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

ومن صحيفة "الوئام"، أفادت وسائل إعلام دنماركية وأوروبية بأن الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية.

وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة إن وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.

وأضافت أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك.

ومن الصحيفة ذاتها، سجلت الهند 152734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 28.046.534 مليونا.

وأضافت أنه تم تسجيل 3128 وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ الإجمالي 329100.