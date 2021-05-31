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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الزراعة" تنهي أزمة قطع الكهرباء عن مزارعي البنجر بالمنيا وتوريد المحصول للمصانع

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سرعة التجاوب مع شكاوى المزارعين، والانتهاء من حل أزمتي مزارعي البنجر في غرب المنيا الخاصة بقطع التيار الكهربائي، وأزمة توريد المحصول  للمصانع، وهى الشكاوى التي لاقت استجابة سريعة وعاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وقالت الوزارة في بيان لها إنه فور عرض شكوى مزارعي بنجر السكر بغرب المنيا على السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذين تعثروا في دفع فواتير الكهرباء، مما دعا شركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنهم، قام بالتواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي بدوره وجه بإعادة التيار الكهربائي، لمدة شهر لحين الانتهاء من جمع المحصول وتوريده للمصانع.

 

كما تواصل وزير  الزراعة واستصلاح الأراضي، مع مدير مصنع القناة للسكر، لعلاج ازمة تأخر المزارعين عن توريد المحصول، حيث تم التنسيق مع إدارة المصنع لاستلام المحصول من المزارعين، وعلاج أزمة مزارعي البنجر بالمحافظة حماية لحقوقهم.

 

وفي سياق متصل شكل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة تضم ممثلين من معهد بحوث البساتين، ومعهد بحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث امراض النباتات، لبحث شكاوى مزارعي المانجو بمحافظة الاسماعيلية على  ارض الواقع، بعد ورود شكاوى خاصة بتساقط ثمار أشجار المانجو قبل موسم جمعها، حيث توجهت اللجنة الى المنطقة محل الشكوى بالمحافظة لاتخاذ اللازم نحو دعم المزارعين.

وقامت اللجنة بفحص اشجار المحصول في المنطقة على مساحة ٦٠٠٠ فدان، وافادت اللجنة مزارعي هذه المنطقة بعدد التوصيات الفنية الهامة، للعناية بالمحصول واشجاره خلال هذه الفترة، تمثلت في الاهتمام بالتسميد البوتاسي، والري على فترات متقاربة على ان يكون الري في الصباح الباكر، او المساء، كذلك الرش الدوري بالمبيدات الموصى بها لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة، حفاظا على النموات الخضرية الحديثة.

وزارة الزراعة شكاوى المزارعين وزير الزراعة بنجر السكر السيد القصير

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