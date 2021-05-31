وزير الأوقاف يتشر نص خطبة الجمعة المقبلة عبر صفحته الرسمية

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة 4/ 6/ 2021م تحت عنوان " كيف نستمطر الرحمات الربانية " .

وأكد الوزير على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.