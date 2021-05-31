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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير "إيفا فارما": المصنع من إجمالي 9 فقط بالعالم الموافق لها إنتاج "ريمديسيفير"

مدير مصنع إيفا فارما
مدير مصنع إيفا فارما

قال الدكتور وسام عادل، مدير مصنع "إيفا فارما" لإنتاج عقار "ريمديسفير" لعلاج  كورونا ، إن الشركة من أولى الشركات التي أنتجت العقار في العالم، حتى قبل دولة الهند، موضحا أن الاختيار وقع على المصنع بعد نجاحه في توزيع بعض العقاقير المتفق عليها من قبل الشركة المصنعة واختيارهم كخط إنتاج في مصر.

 

وأضاف الدكتور وسام عادل، خلال لقائه لـبرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن المصنع لديه القدرة على إنتاج 50 ألف جرعة يوميا، ويتم احتسابها حسب الحالات إن كانت متوسطة أو شديدة.

 

وتابع، أن تدريب العاملين والفنيين بالمصنع، يتم حسب معايير جودة، مشيرا إلى أن التعامل في المصنع بالكامل يتم بشكل إلكتروني، دون اللمس اليدوي لأي جزء داخل المصنع.

 

وأكمل أن مصنع "إيفا فارم" هو المصنع الوحيد في مصر، المختص في إنتاج الـ "ريديمسفير"، وعدد المصانع المنتجة له في العالم تسعة مصانع فقط.

 

وأكد أن هناك تعاملا بين مصر والهند فيما يخص الأزمة التي تمر بها، وتوريد جرعات “ريدميسفير” لها من خلال السفارة الهندية في مصر.

كورونا اخبار التوك شو لقاح كورونا عقار ريميديسفير إيفا فارما

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