166 مليونا لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف بأسيوط والوادي الجديد

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، انتهاء أعمال الإحلال والتجديد المنفذة ضمن خطة العام المالى 2020 ــــ2021 م، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل المخصص لها والذي قدر بحوالي 166 مليون جنيه.

وأشار أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الاحلال والتجديد لمحطات المياه المرشحة والإرتوازي والنقالي خلال العام المالى القادم 2021-2022 فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعياً لزيادة طاقتها، بالإضافة إلي مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية والمستجدات السكنية حتي تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق.

وأضاف أن خطة الاحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لإطالة العمر الإفتراضي للأصول الثابتة وتقليل الفاقد من المياه المنتجة وتحقيق الاستفادة المثلي من المشروعات القائمة اطول فتره ممكنة.

وقال أن أهم مقترحات الخطة المالية للعام المالي 2021-2022 م سيتم تخصيصها لأعمال إحلال وتجديد عدد (5) محطات صرف صحي ، واستكمال اعمال الاحلال والتجديد التي بدأت بعدد (3) محطات رفع صرف صحي اخري ، بالاضافة إلي استكمال اعمال الاحلال والتجديد بعدد (2) محطة مياه مرشحة كبري ، بجانب أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لشبكات مياه الشرب وخطوط الطرد بعدد من المحطات.

وتابع أن الخطة تشكل أعمال التوريدات للمعدات الثقيلة للصرف الصحي من حفار على عجل، والمدمج ، والنافوري، والكباش، سيارات شفط الرواسب لزوم استمرار اعمال التطهير خاصة في فصل الصيف الذي يتزامن معه زيادة الاستهلاك .