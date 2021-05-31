خالد الغندور يلمح إلى مجاملة أحمد مجاهد لـ الأهلي

بعد تأجيل مباراة إنبي في كأس مصر

ألمح الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إلى مجاملة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد الكرة المصري، الأهلي بتأجيل مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر، وهي نفس المباراة التي لعبها الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي وافتقد الفريق بسببها بعض العناصر المهمة.

واستقر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل لقاء الأهلي وإنبي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، التي تحددت من قبل يوم 4 يونيو المقبل، وتأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر، التي كانت مقررة في اليوم ذاته.

وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “المباراة التي تسببت في طرد اشرف بن شرقي وإيقاف فرجاني والمثلوثي وإصابة عبد الشافي تم وضعها فجأة من قبل احمد مجاهد بلا مبرر ودلوقتي قام بتأجيل مباراة الاهلي مع انبي في دور ال١٦ و تأجيل مباراة الزمالك مع المقاصة في دور ال٨”.



وتأهل الزمالك إلى دور الـ8 في بطولة كأس مصر على حساب الإسماعيلي، في مباراة مثيرة، حيث شهدت طرد اللاعب أشرف بن شرقي والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الاعتراض على حصول أشرف بن شرقي على بطاقة حمراء في الشوط الأول.

كما حصل الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي على الإنذار الثالث، وتعرض محمد عبد الشافي للإصابة.

مما أثر على أداء الزمالك بعدما افتقد كل هذه العناصر أمام الجونة أمس، الأحد في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.