فلسطين: إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في جرائمها

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على دعس الطفل المقدسي جواد عباسي في بلدة سلون جنوب المسجد الاقصى، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إن دعس الطفل عباسي، شروع بالقتل وجريمة نكراء ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، تعبر عن مدى تفشي ثقافة القتل والكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال وشرطتها، وتجسد انحطاطا أخلاقيا في سلوكيات عناصرها، وهو ما بات معروفا لدى الرأي العام العالمي وصدرت بشأنه عديد الإدانات والمواقف ولجان التحقيق الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف البيان أن دولة الاحتلال تتفاخر بقتل وإعدام ما يزيد على 60 طفلا جراء القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، في أبشع منظومة عنصرية استعمارية فاقت ممارسات نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب جرائمها.

وتابع أن محاولة قتل الطفل عباسي ودعسه بسيارة شرطة اسرائيلية تأتي بعد ايام قليلة من إطلاق شرطة الاحتلال النار على الفتاة المقدسية جنى الكسواني (16 عاما)، وهي داخل منزلها في حي الشيخ جراح وإصابتها بكسور في العامود الفقري.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم، وعن تبعات إمعانها في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وعن جميع الاعتداءات العنصرية التي تمارسها ضد أبناء شعبنا.