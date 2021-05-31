طلب إحاطة بشأن تكرار قطع مياه الشرب في الأقصر: تتسبب في معاناة الأهالي

تقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتقديمه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بعد تكرار وقائع انقطاع مياه الشرب بالمحافظة، مما يتسبب في معاناة للمواطنين.

وأضاف إدريس، في طلبه اليوم، ازدادت معدلات انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بمحافظة الأقصر عن معدلاتها الطبيعية، خلال الشهور الأخيرة، وبطريقة مفاجئة ودون إخطار مُسبق للأهالي لاتخاذ اللازم وتدابير احتياجاتهم، وفي كل مرة يخرج علينا المسئولين، بتقديم الاعتذار مع وعود بعدم تكرارها.

وأشار نائب الأقصر إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال شهر فبراير الماضي، تضم أساتذة من جامعة القاهرة وعدد من مسئولي الشبكات والكهرباء والميكانيكا، لمعاينة خطوط مياه الشرب وصيانتها والوقوف على أسباب المشكلة، والتي تتسبب في انقطاع المياه لساعات طويلة، ومازالت المشكلة كما هي.

وطالب النائب، بسرعة إيجاد حلول جذرية لمشكلة انقطاع مياه الشرب بالمحافظة، لضمان عدم تكرارها، رحمةً بالمواطنين من أبناء المحافظة، وحتى لا تؤثر بالسلب على سمعة الأقصر سياحيًا.