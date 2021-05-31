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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول كوري جنوبي: الزعيم كيم جونج لم يظهر علنا منذ 24 يومًا

صدى البلد

كشف مسؤول كوري جنوبي، اليوم الاثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لم يظهر علنًا على مدى الـ24 يومًا الماضية.

وقال متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية،  إن كيم جونج أون، ظهر في آخر مرة حين حضر حفلا موسيقيا في بيونج يانج يوم 7 مايو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المسؤول الكوري الجنوبي قوله: "هذه هي أطول فترة في العام الحالي لا يظهر فيها كيم جونج أون في العلن".

وفيما لم يذكر اسبابا محتملة لغياب زعيم كوريا الشمالية، أوضح  أنه في هذه المرحلة سيكون من "غير المناسب" إجراء أي تقييمات.

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وكان خبراء من كوريا الجنوبية قد دفعوا بفرضية في وقت سابق تقول إن كيم جونج أون نادرا ما يحضر مناسبات عامة هذا العام، بسبب "المخاوف من عدوى فيروس كورونا".

وكان غياب كيم جونج أون الطويل وغير المعتاد في مايو من العام الماضي قد اثار شائعات حول إصابته بمرض خطير، أو حتى عن وفاته، إلا أنه ظهر بعد ذلك عقب مرورو 20 يوما من الغياب، وحضر حفل افتتاج لمصنع أسمدة في منطقة سون تشون.
 

كيم جونج أون كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية بيونج يانج

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