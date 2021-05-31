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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب شمال سيناء يدعم شعار "خدمة الأشقاء شرف" بمعبر رفح والمستشفيات

نائب شمال سيناء إبراهيم
نائب شمال سيناء إبراهيم أبو شعيرة

وجه نائب شمال سيناء إبراهيم أبو شعيرة وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بصفة عامة وشعب وشباب شمال سيناء بصفة خاصة على دعمهم الكبير والمتواصل للأشقاء الفلسطينيين ورفع شعار "خدمة الأشقاء شرف".

وقال " أبو شعيرة " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا الشعار المصرى والقومى والعربى الذى رفعه أهالى شمال سيناء تجلى فى أعظم صوره أمان العالم كله وهم يواصلون بكل إخلاص ووطنية دعمهم لجهود الدولة بكافة مؤسساتها لتقديم الخدمة والرعاية للأشقاء الفلسطينيين الذين يصلون تباعا لتلقى العلاج فى مستشفيات شمال سيناء والقاهرة قادمين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح بالتزامن مع استمرار فتح منفذ رفح وتدفق المساعدات الإنسانية القادمة من مصر على الأراضى الفلسطينية.

ووجه النائب إبراهيم أبو شعيرة تحية من القلب لجميع اعضاء الجيش الابيض داخل المنظومة الصحية المصرية من أطباء وأطقم تمرين الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً داخل مستشفى العريش العام التى  تواصل تقديم الخدمة الطبية للجرحى الفلسطينيين الذين سبق وصولهم للمستشفى ويقدم الخدمة الطبية فريق من الأطباء من كبرى المستشفيات الجامعية لإجراء عمليات جراحية عاجلة للبعض منهم ويقوم فريق طبى متخصص بمتابعة كل حالة ويجرى تحويل بعض من الحالات لاستكمال العلاج بمستشفى القصر العينى بالقاهرة.

وأشاد النائب إبراهيم أبو شعيرة بجهود فرق الهلال الأحمر من المتطوعين الشباب تواصل على بوابة منفذ رفح لتسلم كافة المساعدات القادمة من مصر ومن دول أخرى عن طريق مصر وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى فى ساحة منفذ رفح اضافة الى دور شباب المتطوعين أثناء تسليم المساعدات القيام بجهد تفريغ الشاحنات وتحميلها فى شاحنات الهلال الأحمر الفلسطينى وهى مساعدات إنسانية تتضمن الاحتياجات الطبية والغذائية الطارئة.

كما وجه النائب إبراهيم أبو شعيرة التحية للشباب المتطوعين بالعريش الذين يقومون بطبخ وتجهيز وجبات طعام يومية مخصصة لأطقم وفرق خدمة الجرحى الفلسطينيين القادمين من الجانب الفلسطيني عن طريق منفذ رفح لتلقى العلاج والرعاية الصحية بالمستشفيات المصرية من خلال تخصيص مكان مجهز كمطبخ يتم فيه اعداد الوجبات طازجة ثم نقلها فورا للأطقم الطبية والإسعاف وفرق الهلال الأحمر بمنفذ رفح البرى والفرق المماثلة لها فى مستشفى العريش العام.

الرئيس السيسي شمال سيناء الأشقاء الفلسطينيين الأراضى الفلسطينية الجيش الابيض

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