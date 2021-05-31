زينة: أحترم الصحافة المصرية ولا أنسى مواقفها الإيجابية معي طوال مشواري

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت الفنانة زينة بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار وعلقت قائلة: أحترم الصحافة المصرية ولا أنسى مواقفها الإيجابية معي طوال مشواري .. وعندما انحرف احد الصحفيين عن طريق الصواب أقمت دعوي قضائية وأنصفني القضاء وانتهي إلى الحكم بسجن الصحفي المسيء (لمدة عام) ولكني بعد تدخل الكاتبين الكبيرين نقيب الصحفيين الاستاذ ضياء رشوان والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي والاستاذ عادل حموده قررت سحب الدعوي اعتزازا وتقديرا بالكتاب الكبار، ولكل الشرفاء في صحافة بلادي.



وشاركت زينة فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

مسلسل «كله بالحب» من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.