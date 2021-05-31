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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين"إسكان البرلمان": طن الحديد وصل 15 ألف جنيه..ويجب إلغاء سياسة إغراق صناعته

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان

كشف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان عن أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بشأن سياسة إغراق صناعة حديد التسليح.

وأكد " مسعود " فى بيان صحفى له أن طن حديد التسليح وصل إلى 15 ألف جنيه، الأمر الذى يؤثر على حركة البناء، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، مطالبا وزيرة الصناعة بضرورة إلغاء سياسة إغراق صناعة حديد التسليح محذراً من الارتفاع الكبير فى اسعار الحديد وبدون اى مبرر.

وقال المهندس أمين مسعود ان سعر طن الحديد ارتفع ووصل الى 15 الف جنيه وبذلك يكون سعر طن الحديد قد ارتفع أكثر من ألف جنيه مطالباً بضرورة التدخل السريع والعاجل من الحكومة لكبح جنون ارتفاع اسعار الحديد.

متسائلا : ماهى الأسباب التى دفعت شركات الحديد والصلب لرفع أسعار الحديد للمرة الثالثة فى أقل من شهر ؟ وهل الحكومة على علم باتخاذ شركات الحديد والصلب لمثل هذه القرارات الخطيرة والتى ستؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وسوف تؤدى الى الارتفاع الكبير فى اسعار وحدات الاسكان اضافة الى التأثير السلبى على المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة ؟ 

كما طالب المهندس أمين مسعود من الحكومة بسرعة ايجاد بدائل حتى لاتحتكر بعض الشركات للحديد وتتحكم فى أسعاره كما تريد مقترحاً انشاء عدة شركات للحديد تكون تابعة للحكومة مع اجراء تحديث وتطوير شاملين لشركة الحديد والصلب بحلوان بدلاً من تصفيتها.

طلب احاطة وزيرة الصناعة والتجارة اغراق صناعة حديد التسليح سعر طن الحديد الوحدات السكنية

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أمين"إسكان البرلمان": طن الحديد وصل 15 ألف جنيه..ويجب إلغاء سياسة إغراق صناعته

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