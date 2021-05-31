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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن، تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وفى سياق آخر، أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين، التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، إلى جانب عدد من الأخبار المحلية وعلى رأسها توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.


ففي صحيفة الأهرام، وتحت عنوان "القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية"، سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الرئيس السيسي دعمه القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وإشارته إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني.


وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في رسالة بعث بها الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني أبو مازن سلمها له الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة خلال لقائه أمس، والتي أكد خلالها الرئيس لنظيره الفلسطيني أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.


وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه الوفد الأمني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني بدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأكد أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين ودفع جهود بناء الإنسان الفلسطيني وإعادة الإعمار.

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